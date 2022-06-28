В етері марафону "FreeДом", який виходить на каналі UATV, спікера попросили перейти на російську мову з державної української. Ведуча медіагрупи "Україна" Юлія Галушка аргументувала це тим, що канал "мовить російською для всього світу".

Про це повідомили #Букви.

На державному телеканалі ведуча розмовляла з головою Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним. Спікер розповідав про ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці та як ліквідовують наслідки трагедії.

Ведуча зупинила розповідь офіційного представника влади, вимагаючи, аби той перейшов на російську мову. Вочевидь, посадовець розгубився, але таки виконав її прохання. На відео помітно, що спікеру нелегко добирати російські слова, відтак йому доводилося довше формулювати речення.

На українському державному (!) телеканалі FreeDOM просять спікерів переходити з української на російську. pic.twitter.com/ExKiZe8RsY — Букви (@Bykvu) June 28, 2022

Зауважимо, протягом 2021 року на державний російськомовний телеканал “Дом” з бюджету було виділено майже мільярд гривень. За словами виконавчої директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, мільярд гривень – це фактично половина бюджету “Суспільного”. Проте в останнього – 23 телеканали, радіостанції, оркестри та сайт, який охоплює різні регіони, та входить до ТОП-15 в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення державному телеканалу виділили ще 165 мільйонів гривень. Бюджет на 2022 рік збільшено на 4%.

Видання “Детектор Медіа” запропонувало низку варіантів щодо розв’язання проблеми – замість того, щоб змушувати спікера переходити з державної мови на російську. Наприклад, ведуча могла стисло переказати російською, що сказав Дмитро Лунін, або телеканал міг найняти синхронного перекладача. У деяких сюжетах телеканалу саме так і роблять.

У 2021 році застосовували технологію автоматичного субтитрування українською для проєкту “Свободи слова Савіка Шустера”. Тоді пресслужба “Дому” зазначала, що у штучний інтелект, який міг би розпізнавати, перекладати та субтитрувати українською мовою в реальному часі, інвестували кошти. Зокрема для розширення штату, закупівлю додаткової техніки та адаптацію спеціального програмного забезпечення.

Неякісний переклад російської мови українською пояснювали тим, шо у мережі нібито замало українського контенту, і тому штучному інтелекту, мовляв, важко вчитися. Проте за цією логікою переклад з української на російську мав би вдатися цій програмі краще.

За підрахунками “Детектор Медіа”, торік на рекламу з держбюджету було виділено 30 мільйонів гривень. Загалом телеканал найбільше коштів витрачає на рекламу, три серіали від Star Media (33 млн грн) та шість політичних ток-шоу (19 млн грн). Найбільші витрати – на техніку та телевізійне обладнання – 105,3 млн грн.