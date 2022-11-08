Про це повідомляють в асоціації “Укравтопром”.
Так, за жовтень автопарк України поповнили 1614 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 73% більше проти минулорічного показника та на 2% більше за вересневий показник.
Переважну частку зареєстрованих у жовтні електромобілів склали легкові авто – 1556 шт.
Серед лідерів залишається NISSAN Leaf. У жовтні українську реєстрацію отримали 268 авто цієї моделі.
Другий результат за VOLKSWAGEN ID.4 – 227 шт.
На третьому місці DONG FENG-Honda M-NV – 117 шт.
Четверта за популярністю виявилась TESLA Model 3 – 115 шт.
Замикає основну п’ятірку жовтневого ринку електромобілів – RENAULT Zoe, в якої 90 реєстрацій.
Водночас електричних комерційних авто у минулому місяці було зареєстровано 58 шт. (всі б/в). У цьому сегменті першість традиційно збережено за RENAULT Kangoo Z.E. (39 шт.).
В асоціації зауважили, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. електроавтомобілів, що у півтора раза більше проти показника 2021 року.
У липні українці придбали та зареєстрували 1732 автомобілі на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж торік, та на 64% – відносно показника попереднього місяця.
- Автовиробники Renault SA, Nissan Motor Co і Mitsubishi Motors Corp планують потроїти свої інвестиції для спільного розроблення електромобілів (EV). В Альянсі мають намір інвестувати $23 млрд у спільний проєкт.
- Водночас американська компанія EV Safe Charge створила робота Ziggy, який буде заряджати електричні автомобілі на місцях для паркування.
- Також стало відомо, що винахідник та підприємець Ілон Маск передав українській розвідці термінали Starlink, котрі “необхідні для спеціальних місій”.