Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.
Так, у вівторок, 28 січня, опади (дощ і мокрий сніг) можливі в південних і західних областях України. Температура вдень становитиме від 2 до 7 градусів тепла.
Але вже в середу, 29 січня, очікується погіршення погодних умов.
“Вже у середу активний циклон зумовить негоду в більшості областей України – дощ, мокрий сніг та сильний вітер”, – зазначила синоптик.
У зв’язку зі зниженням температури повітря в західних регіонах, а також у Вінницькій і Житомирській областях випадатиме переважно мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.
Також очікується сильний, до штормових поривів, вітер південного напрямку.
Температура повітря в Україні протягом дня середи очікується в межах 0 – + 4 градусів, на півдні + 4 – + 8 градусів, в Криму + 6 – + 10 градусів.
У Києві завтра також очікується зміна погоди. Пройдуть дощі, а в районі 19:00 дощ може переходити в мокрий сніг. Крім того, посилиться вітер. Температура повітря буде невисокою: 0 – +2 градуси.
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