На Україну насувається циклон, який принесе мокрий сніг і сильний вітер.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

Так, у вівторок, 28 січня, опади (дощ і мокрий сніг) можливі в південних і західних областях України. Температура вдень становитиме від 2 до 7 градусів тепла.

Але вже в середу, 29 січня, очікується погіршення погодних умов.

“Вже у середу активний циклон зумовить негоду в більшості областей України – дощ, мокрий сніг та сильний вітер”, – зазначила синоптик.

У зв’язку зі зниженням температури повітря в західних регіонах, а також у Вінницькій і Житомирській областях випадатиме переважно мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

Також очікується сильний, до штормових поривів, вітер південного напрямку.

Температура повітря в Україні протягом дня середи очікується в межах 0 – + 4 градусів, на півдні + 4 – + 8 градусів, в Криму + 6 – + 10 градусів.

У Києві завтра також очікується зміна погоди. Пройдуть дощі, а в районі 19:00 дощ може переходити в мокрий сніг. Крім того, посилиться вітер. Температура повітря буде невисокою: 0 – +2 градуси.