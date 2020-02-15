Про це повідомили місцеві ЗМІ і користувачі в соціальних мережах.
Це була свого роду рекламна акція напередодні офіційного старту продажів кросівок.
Different — Kanye West has secret Sherp SUVs driving around Chicago, dropping off pairs of his new Yeezy Quantum sneaker to kids for free around the Wicker Park, Grant Park and the West Loop neighborhoods.
🎥: @ModernNotoriety pic.twitter.com/1VCuzaOwe9
— Nick DePaula (@NickDePaula) February 14, 2020
Продажі взуття стартують в рамках уїк-енду щорічного матчу всіх зірок НБА (Національна баскетбольна ліга).
Ціна пари кросівок – 250 доларів.
Спочатку кросівки роздавали всім бажаючим, а потім обмінювали старе взуття на нові Yeezy. Один з хлопців поміняв свої Nike Air Fear of God 1 на Yeezy Quantum.
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Were you lucky enough to secure your hands on the Yeezy QNTM Quantum? Visit the link in bio for more details! ⠀ Photo: adidas
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@highsnobietysneakers: Kanye West just took over the streets of Chicago to give the city exclusive access to “QNTM,” YEEZY’s newest sneaker silhouette. Complete with a fleet of all-terrain vehicles hitting the streets in a “Flying V” formation 🚜, swipe to see what went down. 📸: adidas for Highsnobiety
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It’s happening. #Yeezy Sherps have rolled out in Chicago. – Long before the new Yeezy Quantum shoe is set for release nationwide, secret “sherps” are delivering the footwear for free to youths in the city. Surprise giveaways will take place in the Wicker Park, Grant Park and the West Loop neighborhoods.
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Ain’t easy getting your hands on shoes these days. 📷: @kimkardashian
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People out here putting on Quantum’s in -1 degree weather 🤒 #modernnotoriety
Всюдиходи Sherp місцеві жителі помітили в Уікер парку, Грант-парк і в районі West Loop.
Ось що написав з цього приводу представник Sherp Ярослав Пригара:
“Я пишаюся! Пишаюся, що вулицями Чикаго їхала колона Sherp, вироблених на заводі в Києві! Пишаюся, що черговий раз для світової прем’єри Kanye West вибирає Sherp. Будь то новий кліп або навіть нова лінійка взуття. Пишаюся, що наш продукт в черговий раз на перших сторінках ЗМІ. Значить, наша команда все робить правильно!”
Як стало відомо, Каньє вирішив провести акцію саме в цьому місті, оскільки це його батьківщина.
Самого репера на акції не помітили.
- Наприкінці жовтня найбільш високооплачуваний хіп-хоп виконавець світу за версією Forbes-2019, Каньє Вест, випустив новий альбом “Jesus Is King”. Релізи неодноразово відкладалися, змінювалися назви і обкладинки. #Букви розповідали, що в підсумку представив світу репер.
- У листопаді Каньє Вест дав два непублічних концерти для ув’язнених у в’язницях міста Х’юстон (штат Техас, США).
- Репер Каньє Вест випустив музичне відео для треку “Closed on Sunday”, в якому він ганяє по пустелі на українському всюдиході “Шерп”.