На вулицях американського міста Чикаго (штат Іллінойс) відбулася акція від Каньє Уеста, під час якої безкоштовно роздавали його кросівки Yeezy Quantum з кузовів українських всюдиходів Sherp.

Про це повідомили місцеві ЗМІ і користувачі в соціальних мережах.

Це була свого роду рекламна акція напередодні офіційного старту продажів кросівок.

Different — Kanye West has secret Sherp SUVs driving around Chicago, dropping off pairs of his new Yeezy Quantum sneaker to kids for free around the Wicker Park, Grant Park and the West Loop neighborhoods. 🎥: @ModernNotoriety pic.twitter.com/1VCuzaOwe9 — Nick DePaula (@NickDePaula) February 14, 2020

Продажі взуття стартують в рамках уїк-енду щорічного матчу всіх зірок НБА (Національна баскетбольна ліга).

Ціна пари кросівок – 250 доларів.

Спочатку кросівки роздавали всім бажаючим, а потім обмінювали старе взуття на нові Yeezy. Один з хлопців поміняв свої Nike Air Fear of God 1 на Yeezy Quantum.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yeezy Madness continues in Chicago #modernnotoriety Публикация от MODERNNOTORIETY (@modernnotoriety) 14 Фев 2020 в 2:11 PST

Всюдиходи Sherp місцеві жителі помітили в Уікер парку, Грант-парк і в районі West Loop.

Ось що написав з цього приводу представник Sherp Ярослав Пригара:

“Я пишаюся! Пишаюся, що вулицями Чикаго їхала колона Sherp, вироблених на заводі в Києві! Пишаюся, що черговий раз для світової прем’єри Kanye West вибирає Sherp. Будь то новий кліп або навіть нова лінійка взуття. Пишаюся, що наш продукт в черговий раз на перших сторінках ЗМІ. Значить, наша команда все робить правильно!”

Як стало відомо, Каньє вирішив провести акцію саме в цьому місті, оскільки це його батьківщина.

Самого репера на акції не помітили.