Про це повідомили місцеві ЗМІ і користувачі в соціальних мережах.

Це була свого роду рекламна акція напередодні офіційного старту продажів кросівок.

Продажі взуття стартують в рамках уїк-енду щорічного матчу всіх зірок НБА (Національна баскетбольна ліга).

Ціна пари кросівок – 250 доларів.

Спочатку кросівки роздавали всім бажаючим, а потім обмінювали старе взуття на нові Yeezy. Один з хлопців поміняв свої Nike Air Fear of God 1 на Yeezy Quantum.

 

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Were you lucky enough to secure your hands on the Yeezy QNTM Quantum? Visit the link in bio for more details! ⁠⠀ Photo: adidas

Публикация от HYPEBEAST Kicks (@hypebeastkicks)

 

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Yeezy Madness continues in Chicago #modernnotoriety

Публикация от MODERNNOTORIETY (@modernnotoriety)

 

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Ain’t easy getting your hands on shoes these days. 📷: @kimkardashian

Публикация от Highsnobiety Sneakers #HSKicks (@highsnobietysneakers)

 

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People out here putting on Quantum’s in -1 degree weather 🤒 #modernnotoriety

Публикация от MODERNNOTORIETY (@modernnotoriety)

Всюдиходи Sherp місцеві жителі помітили в Уікер парку, Грант-парк і в районі West Loop.

Ось що написав з цього приводу представник Sherp Ярослав Пригара:

“Я пишаюся! Пишаюся, що вулицями Чикаго їхала колона Sherp, вироблених на заводі в Києві! Пишаюся, що черговий раз для світової прем’єри Kanye West вибирає Sherp. Будь то новий кліп або навіть нова лінійка взуття. Пишаюся, що наш продукт в черговий раз на перших сторінках ЗМІ. Значить, наша команда все робить правильно!”

Як стало відомо, Каньє вирішив провести акцію саме в цьому місті, оскільки це його батьківщина.

Самого репера на акції не помітили.

  • Наприкінці жовтня найбільш високооплачуваний хіп-хоп виконавець світу за версією Forbes-2019, Каньє Вест, випустив новий альбом “Jesus Is King”. Релізи неодноразово відкладалися, змінювалися назви і обкладинки. #Букви розповідали, що в підсумку представив світу репер.
  • У листопаді Каньє Вест дав два непублічних концерти для ув’язнених у в’язницях міста Х’юстон (штат Техас, США).
  • Репер Каньє Вест випустив музичне відео для треку “Closed on Sunday”, в якому він ганяє по пустелі на українському всюдиході “Шерп”.