На усіх чотирнадцяти офіційних пляжах Києва через аномальну спеку заборонили купатися.

Про це повідомили у комунальному підприємстві “Плесо”.

“Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори. Необхідно підкреслити, що відповідний статус встановлюється з профілактичною метою”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне “цвітіня” води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини.

Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується.

Тому, з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб, усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус “Не купатися”.

Про зняття цього статусу буде повідомлено додатково. Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля на березі.