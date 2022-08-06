Сьогодні, 6 серпня на узбережжі Чорного моря в болгарському курортному місті Царево діти знайшли, ймовірно, протипіхотну міну, поки пірнали за хижими морськими равликами – рапанами.

Про це повідомляє болгарська інформаційна агенція “БГНЕС” та телеканал Nova.bg.

Під час запливу діти побачили невідомий об’єкт, який плавав у морі, й одразу повідомили про це рятувальників. Згодом місце біля нібито міни загородили, проте на решті території пляжу люди продовжили купатися.

Журналісти Nova.bg, посилаючись на міністерство оборони Болгарії зазначили, що наразі фахівці встановлюють, що саме за міну знайшли діти на пляжі. У повідомленні йдеться, що її мають знищити цієї неділі.

Водночас в іншому курортному місті Вромос екстрені служби також отримали повідомлення про вибухонебезпечний об’єкт, яким виявилася іржава протитанкова міна без детонатора, яку знищать в понеділок.