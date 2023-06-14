Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Врятували тритонів, які занесені до Червоної книги України, співробітники національного природного парку “Тузлівські лимани”. Протягом доби 13 червня з дніпровських вод винесло на узбережжя Чорного моря близько 204 тритонів. 55 з них були живі, а 149 – загиблими.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

“Тритони не мешкають в солоній воді. Живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках)”, – наголосили у міністерстві.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Тварини успішно перенесли дорогу. Фахівці заявили, що тварини мають добре адаптуватися в дунайських водах.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

За словами керівника відділу досліджень Національного парку “Тузлівські лимани”, доктора екології Івана Русєва, що на узбережжя винесло багато тварин, зокрема жаб різних видів, але вони, нажаль, в основному мертві.

Фото: Іван Русєв

“Ті тритони чи жаби, що були ще живі, одразу становились їжею для птахів-мартинів, бакланів, чапель, наземних хижих ссавців. Число викинутих на берег моря в межах нашого парку може рахуватися на десятки тисячі”, — написав еколог.

Фото: Іван Русєв

Інших тварин не було виявлено. Працівники нацпарку продовжуватимуть стежити, моніторити та інформувати щодо подібних випадків, оскільки вода на узбережжі моря зараз дуже опріснена дніпровською водою.

Фото: Іван Русєв

Фото: Іван Русєв