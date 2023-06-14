В Одеській області вдалося врятувати понад півсотні тритонів, яких винесло на узбережжя Чорного моря внаслідок російського підриву Каховської ГЕС. Утім ще 149 виявилися мертвими.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Врятували тритонів, які занесені до Червоної книги України, співробітники національного природного парку “Тузлівські лимани”. Протягом доби 13 червня з дніпровських вод винесло на узбережжя Чорного моря близько 204 тритонів. 55 з них були живі, а 149 – загиблими.

“Тритони не мешкають в солоній воді. Живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках)”, – наголосили у міністерстві.

Тварини успішно перенесли дорогу. Фахівці заявили, що тварини мають добре адаптуватися в дунайських водах.

За словами керівника відділу досліджень Національного парку “Тузлівські лимани”, доктора екології Івана Русєва, що на узбережжя винесло багато тварин, зокрема жаб різних видів, але вони, нажаль, в основному мертві.

“Ті тритони чи жаби, що були ще живі, одразу становились їжею для птахів-мартинів, бакланів, чапель, наземних хижих ссавців. Число викинутих на берег моря в межах нашого парку може рахуватися на десятки тисячі”, — написав еколог.

Інших тварин не було виявлено. Працівники нацпарку продовжуватимуть стежити, моніторити та інформувати щодо подібних випадків, оскільки вода на узбережжі моря зараз дуже опріснена дніпровською водою.