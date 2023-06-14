Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Врятували тритонів, які занесені до Червоної книги України, співробітники національного природного парку “Тузлівські лимани”. Протягом доби 13 червня з дніпровських вод винесло на узбережжя Чорного моря близько 204 тритонів. 55 з них були живі, а 149 – загиблими.
Тварини успішно перенесли дорогу. Фахівці заявили, що тварини мають добре адаптуватися в дунайських водах.
За словами керівника відділу досліджень Національного парку “Тузлівські лимани”, доктора екології Івана Русєва, що на узбережжя винесло багато тварин, зокрема жаб різних видів, але вони, нажаль, в основному мертві.
“Ті тритони чи жаби, що були ще живі, одразу становились їжею для птахів-мартинів, бакланів, чапель, наземних хижих ссавців. Число викинутих на берег моря в межах нашого парку може рахуватися на десятки тисячі”, — написав еколог.
Інших тварин не було виявлено. Працівники нацпарку продовжуватимуть стежити, моніторити та інформувати щодо подібних випадків, оскільки вода на узбережжі моря зараз дуже опріснена дніпровською водою.
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