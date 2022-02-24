На в'їздах до Києва почали встановлювати захисні споруди. Через це пересування може дещо ускладнитися.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Міський голова попросив поставитися із розумінням до можливих проблем із пересуванням.

“Друзі! На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням”, — наголосив він.

Віталій Кличко закликав українців не поширювати інформацію про пересування наших військових та авіації. Раніше додавав, що у Києві забезпечують функціонування критичної інфраструктури столиці.