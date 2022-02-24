Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Міський голова попросив поставитися із розумінням до можливих проблем із пересуванням.
“Друзі! На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням”, — наголосив він.
Віталій Кличко закликав українців не поширювати інформацію про пересування наших військових та авіації. Раніше додавав, що у Києві забезпечують функціонування критичної інфраструктури столиці.
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