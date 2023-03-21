Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Під час перевірки прикордонники встановили, що священник Московського патріархату під час окупації годував російських військових та надавав інформацію про українців. У підвалі храму УПЦ МП, де він є настоятелем, загарбники утримували українських волонтерів.

У відкритих джерелах знайдено відео зі священником, де він стверджує, що війна в Україні – “покарання за гріхи”, а росіян на наших землях “давно чекали”. За його словами, росіян “зустрічали б із квітами” у 2014 році. Він казав, що “Янукович підвів нас всіх і втік до Росії”, а “за ці вісім років ми бачимо, як тут виховали людей”.

Колаборанта передали правоохоронцям для правового рішення.

“Прикордонники відправили на “сповідь” батюшку-колаборанта… Цього разу батюшка розповість про свої гріхи правоохоронцям”, – йдеться в повідомленні ДПСУ.