На в'їзді до Києва затримано священника УПЦ МП. Він під час окупації одного з селищ Київщини співпрацював із російськими військовими.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Під час перевірки прикордонники встановили, що священник Московського патріархату під час окупації годував російських військових та надавав інформацію про українців. У підвалі храму УПЦ МП, де він є настоятелем, загарбники утримували українських волонтерів.

У відкритих джерелах знайдено відео зі священником, де він стверджує, що війна в Україні – “покарання за гріхи”, а росіян на наших землях “давно чекали”. За його словами, росіян “зустрічали б із квітами” у 2014 році. Він казав, що “Янукович підвів нас всіх і втік до Росії”, а “за ці вісім років ми бачимо, як тут виховали людей”.

Колаборанта передали правоохоронцям для правового рішення.

“Прикордонники відправили на “сповідь” батюшку-колаборанта… Цього разу батюшка розповість про свої гріхи правоохоронцям”, – йдеться в повідомленні ДПСУ.