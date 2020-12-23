Учасники фестивалю мали змогу відчути себе в “українській Каппадокії”, але у зимовому форматі. Окрім нагоди зробити унікальні світлини та подивитися на гігантські аеростати, гостей підіймали на висоту десятиповерхівки. З висоти пташиного польоту відкривається вид на чарівні простори зимового ВДНГ та велику частину Києва. Повітряні кулі працювали у світловому та музичному супроводі, що створило святкову атмосферу та подарувало приємні емоції відвідувачам.

Фестиваль відбувається вже вдруге у форматі прив’язних польотів. Організатори повідомляють, що готують театралізоване повітроплавне шоу 30 січня 2021 р. Заходи відбуваються на величезній відкритій ділянці, розміром як 9 футбольних майданчиків з дотриманням необхідних карантинних норм.

Організаторами фестивалю є повітроплавне товариство “Монгольф’єр” та громадська спілка “Українське повітроплавне товариство”.