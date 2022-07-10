На нещодавній вечірці правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) кілька жінок, на думку членів партії, зазнали впливу сильного снодійного, відомого як "наркотики зґвалтування", до яких зараховують препарат "Рогіпнол" ("Флунітразепам").

Про це інформує німецьке видання Deutsche Welle.

9 липня про інцидент написало німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на внутрішній чат СДПН.

“Це обурлива подія, про яку з нашого боку було негайно повідомлено до поліції Бундестагу”, – заявив лідер фракції соціал-демократів Матіас Мартін у листі депутатам-однопартійцям.

Відомо, що від підмішаних “наркотиків зґвалтування” постраждали щонайменше вісім жінок.

“Ми рекомендуємо іншим можливим постраждалим негайно повідомити про це у поліцію”,– сказав Мартін.

Згідно з інформацією у чаті СДПН, уже один випадок було підтверджено перевіркою. Звинувачення висунули невідомому зловмиснику.

Виконавча секретарка фракції соціал-демократів у бундестазі Катя Маст заявила про своє обурення від цієї ситуації. Вона наголосила, що партія зробить усе задля того, щоб пролити світло на цю подію. Також Маст порадила усім, хто вважає себе постраждалими, проінформувати владу про те, що сталося.

Вечірка відбулася у у Берліні 6 липня, на ній були присутні близько тисячі осіб, зокрема й канцлер Німеччини Олаф Шольц.