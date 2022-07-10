Про це інформує німецьке видання Deutsche Welle.
9 липня про інцидент написало німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на внутрішній чат СДПН.
“Це обурлива подія, про яку з нашого боку було негайно повідомлено до поліції Бундестагу”, – заявив лідер фракції соціал-демократів Матіас Мартін у листі депутатам-однопартійцям.
Відомо, що від підмішаних “наркотиків зґвалтування” постраждали щонайменше вісім жінок.
“Ми рекомендуємо іншим можливим постраждалим негайно повідомити про це у поліцію”,– сказав Мартін.
Згідно з інформацією у чаті СДПН, уже один випадок було підтверджено перевіркою. Звинувачення висунули невідомому зловмиснику.
Виконавча секретарка фракції соціал-демократів у бундестазі Катя Маст заявила про своє обурення від цієї ситуації. Вона наголосила, що партія зробить усе задля того, щоб пролити світло на цю подію. Також Маст порадила усім, хто вважає себе постраждалими, проінформувати владу про те, що сталося.
Вечірка відбулася у у Берліні 6 липня, на ній були присутні близько тисячі осіб, зокрема й канцлер Німеччини Олаф Шольц.
- Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини впевнений, що найближчими місяцями зможе доставити в Україну велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що населення Німеччині має об’єднатися, щоб впоратися з “історичним викликом” стрімкого зростання вартості життя внаслідок російської агресії проти України.