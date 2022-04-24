Під час Великодня російські окупанти продовжують атакувати Маріуполь. Заступник командира Окремого загону спеціального призначення "Азов" Святослав Паламар закликав світ докласти зусиль для звільнення людей з блокадного міста.

Про це заявив заступник командира у відеозверненні.

Попри одне із найважливіших християнських свят ворог продовжує скидати авіаційні бомби, атакувати з моря, стріляти з гармат та застосовувати танки. Піхота намагається штурмувати частини міста, які перебувають під українським контролем.

“Я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи у себе вдома, чи у переселенні кожен задумався про цінності. На 60 день війни, я думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо, у порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею”, — додав він.

Святослав Паламар сказав, що поки всі надсилають один одному пасхальні картинки — у Маріуполі окупанти скидають бомби “на голови ні в чому не винних дітей”. Він подякував усім, хто сприяє звільненню людей з міста, та закликав весь світ зробити все можливе для цього.