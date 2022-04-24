Про це заявив заступник командира у відеозверненні.
Попри одне із найважливіших християнських свят ворог продовжує скидати авіаційні бомби, атакувати з моря, стріляти з гармат та застосовувати танки. Піхота намагається штурмувати частини міста, які перебувають під українським контролем.
“Я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи у себе вдома, чи у переселенні кожен задумався про цінності. На 60 день війни, я думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо, у порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею”, — додав він.
Святослав Паламар сказав, що поки всі надсилають один одному пасхальні картинки — у Маріуполі окупанти скидають бомби “на голови ні в чому не винних дітей”. Він подякував усім, хто сприяє звільненню людей з міста, та закликав весь світ зробити все можливе для цього.
- Нагадаємо, Росія оголосила про перемогу в Маріуполі в четвер, попри те, що бастіон українського опору залишається на заводі “Азовсталь”, де сховалися сотні українських бойовиків і мирних жителів. Чому Маріуполь такий важливий для Росії — пояснення від експертів Washington Post.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував Кремлю спеціальні переговори. Водночас російські військові без зупинки атакують завод “Азовсталь”, де переховуються українські захисники та мирні жителі.
- Раніше українські захисники полку “Азов” опублікували відео з підвалів заводу “Азовсталь”. Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, попри заяви Росії щодо захоплення Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що заважає російським окупантам здійснити швидкий наступ на Донбасі.
- Цього тижня Збройні сили України відбили численні атаки вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Російським військам завдано значної шкоди.