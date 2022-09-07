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На Венеційському кінофестивалі Лозниця закликав «вилікувати» ненависть українців на вторгнення росіян

Режисер білоруського походження Сергій Лозниця на Венеційському кінофестивалі спільно з російським продюсером Іллею Хржановськким презентував фільм "Київський процес", котрий просуває російські наративи. Під час свого виступу Лозниця наголосив, що його "непокоїть" хвиля ненависті, котра підіймається серед українського населення.

Середа, 7 вересня 2022, 19:23
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Попри те, що 8 вересня у межах фестивалю офіційно відбудеться День України, про це організатори повідомили у день офіційного відзначення 31-ї річниці відновлення Незалежності держави, Лозниця презентував свою стрічку від імені України раніше.

Сюжет фільму про те, як під час Другої Світової 15 німецьких військових піддали відкритому суду, а потім привселюдно стратили на Майдані під схвальні вигуки двохсоттисячного натовпу містян столиці.

“Київський процес” відзнято у копродукції з Нідерландами на замовлення приватного Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. Спродюсував стрічку її Хржановський. Режисер переконував, що у документальному фільмі реконструйовано так званий Київський Нюрнберг, який відбувся у січні 1946-го, – процес притягнення до відповідальності винних у винищенні євреїв у Києві в останні дні вересня 1941 року. Усі архівні документи зберігають в РФ, доступ до них може отримати лише обмежене коло осіб.

Пояснення своєї ідеї Лозниця дав на пресконференції, він порівняв події тих часів з нападом росіян 24 лютого.

Это все очень печально. Как только стали падать бомбы, как начали уничтожать людей — поднялись волны встречной ненависти, нас всех накрыло этим девятым валом ненависти, и это вернуло нас на 80 лет назад… Фильм появляется в тот момент, когда нас опять накрывает та же волна. Это чума, которая приходит ниоткуда… Этой чуме мы не способны сопротивляться — вот эта мысль ужасна. Сила ненависти велика — это ужасно“, – переконаний він.

Тобто режисер акцентує не на жахливій повномасштабній війні, котру РФ розпочала своїм вторгненням, а на реакції населення України у відповідь, мовляв, жахливо, коли ненавидять своїх вбивць.

Журналістка Людмила Семенюк наголосила, що у фільмі також прослідковуються релігійні меседжі російської церкви: нинішні київські схили та пам‘ятник Володимиру Великому із хрестом в руці у сірому тумані як метафора українського морального затуманення. І рецепт лікування цього затуманення на пресконференції від Лозниці.

Я здесь надеюсь на нейробиологов, физиологов, которые занимаются головным мозгом, на их способность исследовать цепочки, которые приводят к агрессии, и как-то локализовать вовремя, в том числе и медикаментозными способами, нежелательную агрессию в человеческом организме“.

Тож режисер білоруського походження закликав цивілізований світ вплинути на населення України, аби “вчасно локалізувати” наростаючу хвилю ненависті до своїх вбивць. Тут прослідковуються й основні релігійні вчення російської церкви у “смиренності”.

Лозниця позиціює себе як українського режисера, водночас всюди стає на захист “російської культури”.

Журналістка пояснила, що комусь із дійсно українських режисерів неможливо отримати доступ до архіву та документальних кадрів у російському Красногорську, де Лозниця отримав все, що хотів не лише для цього фільму, а й для свого скандального “Бабиного яру”, де показав, що не лише фашисти знищували євреїв, а й українські націоналісти. За що, звісно, отримав премію на російському фестивалі.

Арт-оглядачка Лєна Чиченіна також акцентувала на “творчому” тандемі двох пропагандистів, котрі своїм прикладом несуть “світле” почуття дружби у маси.

Варто наголосити, що на фестивалі російський продюсер та режисер Ілля Хржановський дозволив собі одягнути вишиванку, як вірно зауважила Семенюк, у якості “плювка в обличчя” кожному українцю.

Нагадаємо, що поза конкурсом на 79-му Венеційському кінофестивалі представлять дев’ять документальних фільмів, що досліджують персонажі та реалії, що формують сучасність. Серед них  – “Свобода у вогні: Боротьба України за свободу” від Євгена Афінеєвського, також відомого як режисер фільму “Зима у вогні”.

У цьому блоці й було заплановано показ фільму Лозниці.

Раніше, у травні, отримуючи нагороду за внесок у кінематограф, Лозниця заявив, що Каннський фестиваль опинився на “лінії культурного фронту”. Режисер назвав вимогу бойкотувати російськомовну культуру архаїчною та деструктивною, а її саму “і досягненням, і багатством України”.

Тож за лояльне ставлення до країни-агресорки, Сергія Лозницю виключили з Української Кіноакадемії.

Довідка. Венеційський міжнародний кінофестиваль — найстаріший кінофестиваль у світі, заснований в 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні. Проводиться щорічно у вересні на острові Лідо. У конкурсі беруть участь повнометражні художні фільми, які не демонструвалися за межами країни-виробника і не брали участі в інших фестивалях. Приймаються 70, 35 і 16 мм фільмокопії, субтитрировані на італійську мову.

Французька актриса Катрін Деньов 31 серпня 2022 року під час фотосесії у день відкриття Венеціанського кінофестивалю з’явилася у вбранні, яке прикрасила значком у вигляді українського прапора.

79-й Венеціанський кінофестиваль відбувається в Італії й триватиме 10 вересня 2022 року.

Теги: Венеціанський кінофестиваль, кремлівська пропаганда, Лозниця Сергій, пропаганда, режисер, Хржановський

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