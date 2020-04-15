На в'їздах до столиці України діятимуть блокпости, на яких людям, що в'їжджатимуть до міста, перевірятимуть температуру.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Уточнюється, що вже з 16 квітня всім пасажирам і водіям транспортних засобів, які в’їжджають до Києва, будуть в обов’язковому порядку перевіряти температуру в рамках боротьби з поширенням пандемії коронавірусу.

Робота контрольних пунктів розпочнеться о 13:00. Блокпости будуть розміщені на 9 в’їздах до столиці за наступними адресами:

– вул. Богатирська, 32-Е;

– проспект Броварський (навпроти стаціонарного поста);

– вул. Бориспільське шосе (до зупинки перед Харківською площею);

– проспект Академіка Глушкова (навпроти стаціонарного поста);

– Житомирське шосе (навпроти стаціонарного поста);

– вул. Гостомельське шосе, 1/1-Б (біля стаціонарного поста);

– Дніпровське шосе (навпроти стаціонарного пункту);

– вул. Вишгородська, 83-А;

– Столичне шосе (біля готеля “Жовтень”).

При цьому повідомляється, що до Києва пропускатимуть лише людей з нормальною температурою тіла. При температурі тіла, що перевищує 37,5 градуса, людину тестуватимуть на коронавірус і відправлятимуть на самоізоляцію.