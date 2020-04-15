Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Уточнюється, що вже з 16 квітня всім пасажирам і водіям транспортних засобів, які в’їжджають до Києва, будуть в обов’язковому порядку перевіряти температуру в рамках боротьби з поширенням пандемії коронавірусу.
Робота контрольних пунктів розпочнеться о 13:00. Блокпости будуть розміщені на 9 в’їздах до столиці за наступними адресами:
– вул. Богатирська, 32-Е;
– проспект Броварський (навпроти стаціонарного поста);
– вул. Бориспільське шосе (до зупинки перед Харківською площею);
– проспект Академіка Глушкова (навпроти стаціонарного поста);
– Житомирське шосе (навпроти стаціонарного поста);
– вул. Гостомельське шосе, 1/1-Б (біля стаціонарного поста);
– Дніпровське шосе (навпроти стаціонарного пункту);
– вул. Вишгородська, 83-А;
– Столичне шосе (біля готеля “Жовтень”).
При цьому повідомляється, що до Києва пропускатимуть лише людей з нормальною температурою тіла. При температурі тіла, що перевищує 37,5 градуса, людину тестуватимуть на коронавірус і відправлятимуть на самоізоляцію.
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нових випадки зараження.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.