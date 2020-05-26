Про це свідчать дані досліджень Центру соціальних та маркетингових досліджень Socis.
На другому місці знаходиться партія “Слуга народу”, яку підтримують 18,2 % киян, на третьому – партія “УДАР” Віталія Кличка (13,3 %). До п’ятірки також входить ВО “Батьківщина” (9 %) та “Опозиційна платформа – За життя” (8,8%).
Дослідження було проведено 8 – 20 травня 2020 року методом телефонного опитування САТІ (computer assisted telephone interviews — з використанням планшетів). Всього було опитано 4000 респондентів. Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал): +/-1,9%.
- З березня на 10 % зросла кількість громадян України, які не схвалюють заяви і дії президента Володимира Зеленського.