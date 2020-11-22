Про це свідчать дані екзит-полу соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.
Його суперник Віктор Євпак (“Голос”) набирає 45,75% голосів.
Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела власний екзит-пол другого туру виборів міського голови у Черкасах.
У Черкасах на 42 дільницях працювало понад 95 інтерв’юерів та контролерів. Очікувана гранична похибка – 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.
Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць.
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