На виборах міського голови Черкас перемагає чинний мер Анатолій Бондаренко. Він набирає 54,25%.

Про це свідчать дані екзит-полу соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Його суперник Віктор Євпак (“Голос”) набирає 45,75% голосів.

Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела власний екзит-пол другого туру виборів міського голови у Черкасах.

У Черкасах на 42 дільницях працювало понад 95 інтерв’юерів та контролерів. Очікувана гранична похибка – 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць.