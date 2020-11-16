У другому турі місцевих виборів в Українці переміг кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко.

Про це свідчать дані з сайту ЦВК.

Територіальна виборча комісія в Українці встановила результати виборів міського голови: Туренко отримав 51,5% виборців (2852), його суперниця від “Слуги народу” Оксана Кирилюк – 44,24% (2450).

У “Євросолідарності” назвали це “символічною перемогою”.

“Ця перемога є дуже символічною, адже 25 жовтня ці двоє кандидатів набрали рівну кількість голосів, тому зараз перевага “Європейської Солідарності” надзвичайно показова. Дякуємо за довіру мешканцям Української ОТГ!” – йдеться в повідомленні.