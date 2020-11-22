Про це свідчать дані екзит-полу компанії Research & Branding Group.
Його опонент, Павло Придворов, отримав 41,2% голосів.
У екзит-полі 22 листопада взяли участь 4619 респондентів на 54 виборчих дільницях. З урахуванням вибіркової сукупності, очікувана гранична помилка для цієї вибірки не повинна перевищувати 1,4% (при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95)
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