Про це свідчать дані екзит-полу компанії Research & Branding Group.

Його опонент, Павло Придворов, отримав 41,2% голосів.

У екзит-полі 22 листопада взяли участь 4619 респондентів на 54 виборчих дільницях. З урахуванням вибіркової сукупності, очікувана гранична помилка для цієї вибірки не повинна перевищувати 1,4% (при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95)