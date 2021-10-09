У Чехії відбулися вибори, на яких програла панівна партія. Тепер уряд формуватимуть ліберали, а комуністи не ввійдуть до парламенту.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на попередні результати підрахунку голосів.

За прогнозами першість мав отримати чинний прем’єр-міністр країни Андрій Бабиш та його партія ANO. Але результати виборів у великих містах змінили загальну картину.

Після підрахунку 99,5% голосів, першість за блоком Spolu (27,72%). Наразі в нього 20% мандатів, а лідер Spolu Петр Фіала очолить уряд.

Vyjádření lídra vítězné koalice SPOLU Petra Fialy. pic.twitter.com/mZHiIGkGWO — CT24zive (@CT24zive) October 9, 2021

Партія ANO отримала 27,2%, але відрив від переможця зростає.

На третій позиції ліберальні блоки — Партія Піратів та STAN з результатом 15,54%.

Четверте місце в ультранаціоналістів та правих з партії “Свобода та пряма демократія”.

Решта політсил не здолали 5% бар’єр. Серед них — Комуністична партія (4,61%).

Напередодні повідомлялося, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.