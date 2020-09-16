Список партії "Слуга народу" на виборах в Одеську облраду очолив міністр охорони здоров'я і колишній губернатор області Максим Степанов.

Про це пише місцеве видання “Думська”.

Таке рішення прийняла сьогодні партконференція політичної сили.

Другим у списку йде народний депутат і колишній віце-губернатор Сергій Колебошин, третім – підприємець Григорій Діденко, четвертим – діючий депутат облради від “Оппоблока” Ірина Ковалишен, п’ятим – директор обласного департаменту соціальної та сімейної політики Лілія Коваленко.

На вибори до міськради йдуть: артист Олег Філімонов, банкір Вадим Мороховський, заступник директора художнього музею Олександра Ковальчук, шахістка Наталія Жукова та ректор Одеського університету Мечникова Ігор Коваль.

На виборах мерів Південного і Ізмаїла “слуги народу” підтримають діючих міських голів – Володимира Новацького (він займає посаду з 2006 року, обирався від Народної партії Литвина) і Андрія Абрамченко (на посаді з 2010 року, висувався від “Сильної України”, потім перейшов в Партію регіонів, потім був в Блоці Петра Порошенка).

У мери Ананьєва “Слуга народу” підтримає Людмилу Рєзникову, Подольська – підприємця, власника торгового дому “Імперія холоду” Олега Албанської – він з 2015 року перебував у Блоці Петра Порошенка.