Про це пише місцеве видання “Думська”.
Таке рішення прийняла сьогодні партконференція політичної сили.
Другим у списку йде народний депутат і колишній віце-губернатор Сергій Колебошин, третім – підприємець Григорій Діденко, четвертим – діючий депутат облради від “Оппоблока” Ірина Ковалишен, п’ятим – директор обласного департаменту соціальної та сімейної політики Лілія Коваленко.
На вибори до міськради йдуть: артист Олег Філімонов, банкір Вадим Мороховський, заступник директора художнього музею Олександра Ковальчук, шахістка Наталія Жукова та ректор Одеського університету Мечникова Ігор Коваль.
На виборах мерів Південного і Ізмаїла “слуги народу” підтримають діючих міських голів – Володимира Новацького (він займає посаду з 2006 року, обирався від Народної партії Литвина) і Андрія Абрамченко (на посаді з 2010 року, висувався від “Сильної України”, потім перейшов в Партію регіонів, потім був в Блоці Петра Порошенка).
У мери Ананьєва “Слуга народу” підтримає Людмилу Рєзникову, Подольська – підприємця, власника торгового дому “Імперія холоду” Олега Албанської – він з 2015 року перебував у Блоці Петра Порошенка.
- 31 серпня партія “Слуга народу” на позачерговому з’їзді представила кандидатів на посади мерів обласних міст.