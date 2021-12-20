17 грудня на відкритті святкового містечка біля Офісу президента України діти були одягнуті в шарфи з рекламою букмекерської контори "Parimatch".

Фото з дітьми було розміщене на сайті президента України.

17 грудня на сайті президента з’явилася новина про те, що президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська відвідали відкриття святкового містечка біля Офісу Президента. Разом з новиною опубліковані світлини цієї події, на одній з яких крупним планом сфотографовані чотири малолітні дівчини – і на усіх чотирьох шарфи з написом “Parimatch”.

Згідно зі статтею 22-1 Закону України “Про рекламу”, в рекламі азартних ігор заборонено використовувати осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей. Згідно з цим же законом, рекламою вважається “інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару”.

Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” регулюється, зокрема, і букмекерська діяльність, що відносить її до азартних ігор.

Згідно з цим законом, публікація на сайті президента України фото дітей в одязі з атрибутикою букмекерської контори є рекламою азартних ігор з використанням осіб, які не досягли 21-річного віку.