Фото з дітьми було розміщене на сайті президента України.
17 грудня на сайті президента з’явилася новина про те, що президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська відвідали відкриття святкового містечка біля Офісу Президента. Разом з новиною опубліковані світлини цієї події, на одній з яких крупним планом сфотографовані чотири малолітні дівчини – і на усіх чотирьох шарфи з написом “Parimatch”.
Згідно зі статтею 22-1 Закону України “Про рекламу”, в рекламі азартних ігор заборонено використовувати осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделей. Згідно з цим же законом, рекламою вважається “інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару”.
Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” регулюється, зокрема, і букмекерська діяльність, що відносить її до азартних ігор.
Згідно з цим законом, публікація на сайті президента України фото дітей в одязі з атрибутикою букмекерської контори є рекламою азартних ігор з використанням осіб, які не досягли 21-річного віку.
- Під час пресмарафону 26 листопада Президент України Володимир Зеленський знову розмовляв російською – це є порушенням закону.
- Володимир Зеленський стверджував, що подасть у відставку, якщо порушить закон. #Букви ведуть рахівничок публічних порушень закону президентом України. Станом на 20 грудня їх 54.