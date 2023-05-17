Французька кіноакторка Катрін Денев продекламувала вірш поетеси Лесі Українки “Надія” під час церемонії відкриття 76 Міжнародного Каннського кінофестивалю.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

“На 76-му Міжнародному Каннському кінофестивалі неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки “Надія” під час церемонії відкриття. Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність”, – йдеться у дописі.

Catherine Deneuve supports Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F8q2nhdJMZ — ᴀᴍɪɪ (@merylmarylue) May 16, 2023

Раніше Катрін Денев також зачитала вірш “Надія” української письменниці Лесі Українки в етері телеканалу TV5 Monde.

Довідка: Катрін Фаб’єнн Дорлеак, відома під сценічним ім’ям Катрін Денев — кіноакторка Франції другої половини XX століття, режисерка, співачка, модель. У 1965 році Денев знялась у головній ролі у стрічці “Відраза” Романа Полянського.

В акторському доробку Денев дуже різні ролі — від наївної коханої до розбещеної жительки мегаполісу, що йде в проституцію (стрічка Бунюеля “Денна красуня”, 1967 р.) Серед режисерів, з якими працювала Денев, — Франсуа Трюффо, Роман Полянський, Луїс Бунюель.