Радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що після сьогоднішньої атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини відновлення електропостачання триватиме довше, ніж зазвичай.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Тимошенко зауважив, що лише цього тижня вдалось відновити майже все енергозабезпечення Одеси, однак цієї ночі російські окупанти знову атакували енергетичні об’єкти області.

“Станом на зараз місто знеструмлено. Заживлено тільки об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції”, – наголосив він.

Радник глави ОПУ зауважив, що ситуація у місті важка, однак контрольована.

“На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай”, – написав він.

У зв’язку із цим Тимошенко закликав з розумінням поставитись до ситуації і додав, що влада та комунальні служби цілодобово працюють над відновлення зруйнованого.

“В Одесі та області працюють всі Пункти Незламності”, – резюмував він.