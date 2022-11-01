Про це “Громадському” повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
“Якщо говорити про житловий фонд, то необхідно до 10 мільярдів гривень. Тотально на всю інфраструктуру — 30 мільярдів гривень. Але це приблизні цифри, адже змінюються ситуація та ціни. Це сума пошкоджень, які ми зафіксували”, — сказав він.
Кулеба зауважив, що для відбудови області залучені кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. Водночас кошти партнерів влада не враховує: “Київська ОВА й органи місцевого самоврядування надають донору інформацію щодо пошкоджених об’єктів та експертизи. Донор визначає об’єкти, готує кошториси, обирає підрядника й ремонтує”, — пояснив він.
Водночас Київська область співпрацює з благодійними організаціями “Карітас”, УВКБ ООН та UNICEF щодо відновлення житлового фонду.
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