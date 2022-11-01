Для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури Київської області після російської окупації необхідно близько 30 мільярдів гривень.

Про це “Громадському” повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Якщо говорити про житловий фонд, то необхідно до 10 мільярдів гривень. Тотально на всю інфраструктуру — 30 мільярдів гривень. Але це приблизні цифри, адже змінюються ситуація та ціни. Це сума пошкоджень, які ми зафіксували”, — сказав він.

Кулеба зауважив, що для відбудови області залучені кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. Водночас кошти партнерів влада не враховує: “Київська ОВА й органи місцевого самоврядування надають донору інформацію щодо пошкоджених об’єктів та експертизи. Донор визначає об’єкти, готує кошториси, обирає підрядника й ремонтує”, — пояснив він.

Водночас Київська область співпрацює з благодійними організаціями “Карітас”, УВКБ ООН та UNICEF щодо відновлення житлового фонду.