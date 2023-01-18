Після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара українським спецпризначенцям знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

У компанії зазначили, що російські військові навмисне перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

А також додали, що ці два місяці необхідні також для проведення спеціалістами “Енергоатома” перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території. У компанії зауважили, що зараз росіяни не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджено, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби.

Крім того, “Росатому” бракує персоналу, адже українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російських фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС.

В “Енергоатомі” розповіли, що через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби).

Відтак, в разі пошкодження останньої лінії, яка з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту і включаться дизель-генератори. У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п’ять разів. На щастя, жодного разу не сталося відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.

“Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору – НАЕК “Енергоатом”, – наголосили у компанії.