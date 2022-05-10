Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Аби люди могли швидше повернутися у свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро”, – зазначив Кличко.
У місті від обстрілів та бомбардувань пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.
Загалом вартість відновлення всіх будівель у столиці становитиме понад 70 млн євро, про що говорили під час онлайн спілкування з представниками ЄБРР, що має намір допомагати в цьому.
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- Раніше Кличко опублікував відео, на якому показав гранули з російських бомб, скинутих на українські міста. Така шрапнель може розлітатися на 500 метрів від епіцентру вибуху.