Внаслідок військової агресії РФ у столиці України пошкоджені загалом 390 будівель. З них 222 – багатоквартирні будинки. Орієнтовна вартість відновлення всіх будівель становитиме понад 70 млн євро.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Аби люди могли швидше повернутися у свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро”, – зазначив Кличко.

У місті від обстрілів та бомбардувань пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

Загалом вартість відновлення всіх будівель у столиці становитиме понад 70 млн євро, про що говорили під час онлайн спілкування з представниками ЄБРР, що має намір допомагати в цьому.