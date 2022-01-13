На картині італійського художника Сандро Боттічеллі “Муж скорботи”, яку планують виставити на аукціоні наприкінці січня, знайшли приховане зображення Мадонни та Ісуса за шаром фарби.

Про це повідомляє CNN.

Малюнок виявили за допомогою інфрачервоного світла.

Старший віцепрезидент аукціону та директор відділу картин старих майстрів Кріс Апостл, вважає, що деталі малюнка дають зрозуміти, що це може бути чернеткою картини “Діва ніжності” (один з основних типів зображення Богоматері).

Як пояснює Апостл, панель була дорогим матеріалом, тож 55-річний художник, закинувши цей малюнок як чернетку, вирішив, перевернувши панель, зобразити на ній інший сюжет.

Окрім цього, інфрачервоні зображення показують, як Боттічеллі змінював картину.

27 січня картину мають виставити на аукціон Сотбіз у Нью-Йорку зі стартовою ціною в 40 мільйонів доларів. До того вона тривалий час перебувала у приватній колекції.

Довідка. “Муж скорбот” – портрет Христа з терновим вінцем і ангелами, що летять, оточують голову, створюючи німб. Наприкінці XV – початку XVI століття Боттічеллі глибоко поринув у віру, що не могло не відбитися на його творчості. Якщо він писав світські сюжети, зображуючи переважно флорентійську знать, то тепер у його творчості стали з’являтися релігійні мотиви. Особливу цінність картині надає і той факт, що відомо лише три портрети Боттічеллі пізнього періоду. Експерти кажуть, що це найбільш реалістичне зображення Христа, яке символізує його страждання та смерть.