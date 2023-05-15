Про це повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

“Піхотинець Хижак, нагороджений особисто Залужним, отримав серйозне поранення в спину”, — написав журналіст.

Андрій Цаплієнко зазначив, що військовий 92-ї бригади Руслан Зубарєв став відомим “після лютого відео з ближнім боєм з російськими спецпризначенцями”. Залужний повідомляв, що старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка відбив атаку переважальних сил росіян і проявив звитягу та мужність у бою.