Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив щоденні втрати України у повномасштабній російсько-українській війні. За його даними, щоденно Україна втрачає декілька сотень своїх захисників.

Про це посадовець повідомив у своєму дописі у Facebook.

За словами Олексія Резнікова, ситуація на передовій важка. Щоденно Україна втрачає декілька сотень захисників, серед яких до 100 вбитими та близько 500 – пораненими.

“Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту”, – зауважив міністр.

Тому Резніков закликав міжнародних партнерів продовжувати допомагати Україні з озброєнням. Він наголосив, що Україна вже отримала, придбала та виготовила чималу кількість зброї, якої б точно вистачило, щоб оборонятись від будь-якої армії з країн Європи. Однак це не стосується російської армії.

“Російський Молох має у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его. Тому ми наголошуємо – Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед Кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кров’ю, втрачаючи наших найкращих синів і доньок”, – зауважив міністр оборони України.