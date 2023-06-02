Джерело: польський клуб Węgrzcanka Węgrzce Wielkie

Микола Жидков, 22-річний гравець, покинув команду “Венгжчанка” та Польщу восени минулого року, повернувся в Україну і став захищати її від російського агресора.

У заяві польського клубу зазначено, що “”Мікі” був дуже милим, ввічливим і порядним хлопчиком. Не було людини, яка б його знала і не любила. Коли він виходив на поле, боровся з останніх сил, щоб принести своїй команді перемогу, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, чим може пожертвувати людина в такому молодому віці – власним життям”.

Клуб висловив пошану хлопцеві.

“Ми будемо сумувати за тобою, друже, але ми ніколи не забудемо тебе”.

Микола Жидков виступав за команду “Венгжчанка” у 2020-2022 роках. Цей клуб належить до 7-ї ліги Польщі.