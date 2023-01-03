2 січня в Бахмуті загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко.

Про це повідомив український політичний та громадський діяч, а також голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич у Facеbook.

Юрченко був батьком 5 дітей, активним в громадському житті, членом Спілки української молоді та майданівцем: “Активіст всіх можливих наших революцій і Майданів. Відзначений державним Орденом за мужність”, — додав Юзич.

Крім того, за словами Юрія, Олег очолював “один із найскладніших районів” Луганської області, де самовіддано працював над його українізацією.

Останніми роками Юрченко працював у структурі Сил оборони. Однак, Юрій Юзич зауважив, що називати її не можна.

“Він міг спокійно поїхати за кордон. Але поїхав на фронт. І загинув, як сумівець-воїн, про якого співає СУМ у своєму славні. Тихо спи, без тривог, друже”, – наголосив Юрій у своєму дописі.