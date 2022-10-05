На фронті загинув Вʼячеслав Зайцев, який був "кіборгом", істориком і депутатом Запорізької міської ради останніх двох скликань. Чоловік був завідувачем інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника "Хортиця".

Про це повідомила Запорізька міська рада.

В’ячеслава Зайцева мобілізували до лав ЗСУ у березні 2014 року. Він брав участь в Антитерористичній операції на Сході України у складі окремої аеромобільної бригади.

Воїн був оборонцем Донецького аеропорту, учасником боїв у Південному котлі та Дебальцевому. Його двічі було поранено.

Військовий повернувся боронити Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Загинув, відстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямку. Справжній українець, справжній патріот, справжній Герой. Справжній Запорізький Козак. Низький уклін”, — написала міськрада.

Українського захисника відзначили державною нагородою — Орденом “За мужність” третього ступеня.

Нардепка ВР від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко зазначила, що у нього залишилась дружина і донька. Нардепка висловила щирі співчуття родині та близьким.

“Для нашої команди була велика честь працювати разом, В’ячеслав був нашим колегою, депутатом Запорізької міської ради від “Європейської Солідарності”, захищав права ветеранів АТО, культурну спадщину”, — написала вона.

Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що у Запоріжжі полеглого воїна знають як “дуже чесну та добру людину”. Він наголосив, що В’ячеслав Зайцев багато зробив для міста як науковець, який досліджував пам’ятки Запорізького козацтва, і як депутат міської ради.

“Пам’ятаю, коли, будучи президентом, мав честь потиснути руку та нагородити орденом “За мужність” безстрашного захисника Донецького аеропорту. Коли він пішов у 2014 році захищати Україну, то вибрав для цього найгарячіші точки. А повернувшись згодом додому – приєднався до нашої команди як депутат, захищав інтереси ветеранів АТО, вів наукову діяльність”, — написав Порошенко.

Лідер “ЄС” висловив щирі співчуття родині та близьким, додавши, що “Вічна пам‘ять Герою”.