Про це повідомила дружину загиблого Дарина Дейдей в Instagram.
Загиблий народився в Рені в Одеській області. Під час “Помаранчевої революції” брав участь в акціях протесту. За життя був затриманий та судимий за розбійні напади. Після початку протестних акцій у 2013 році долучився до 7-ї сотні “Самоооборони Майдану”.
“Не знаю як тепер мені жити”, – написала на своїй сторінці в Instagram дружину загиблого.
Євген Дейдей очолив батальйон патрульної служби міліції спеціального призначення “Київ-1” Головного управління МВС України в Києві як координатор. Також з 2014 року він разом з іншими командирами добровольчих батальйонів був включений до складу Військової ради України.
У 2014 році чоловіка обрали до Верховної Ради України (VIII скликання) за списком партії “Народний фронт”. Наступного року він став членом міжфракційного депутатського об’єднання “Депутатський контроль”. 14 січня 2019 року у пари народився первісток – син Денис.
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