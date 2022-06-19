На війні загинув командир батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.
Олег Куцин мав позивний “Кум”, Він очолював 49-ий окремий стрілецький батальйон Збройних Сил України та за суміцтвом був засновником “Легіону Свободи”, яким керував протягом багатьох років.
Полеглого воїна міський голова Івано-Франківська назвав одним з найпотужніших командирів на Східному фронті.
“Його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером. Помстимо за смерть великих лицарів!” – написав мер.
Також лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок висловив співчуття родини загиблого та близьким. Він заяви, що стояти поруч з полеглим пліч-о-пліч було для нього честю.
Вічна слава! Вічна пам’ять!
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