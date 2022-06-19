На війні загинув командир батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин

“Його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером. Помстимо за смерть великих лицарів!” – написав мер.

Також лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок висловив співчуття родини загиблого та близьким. Він заяви, що стояти поруч з полеглим пліч-о-пліч було для нього честю.

Вічна слава! Вічна пам’ять!