Про це повідомила пресслужба Національного військово-історичного музею України та колишній нардеп, нині військовослужбовець Ігор Луценко.

Собченко багато років безкорисно працював над відновленням меморіалів та могил вояків Армії Української Народної Республіки. Він був одним із членів команди Благодійного фонду “Героїка”, метою якого є збереження пам’яті про захисників України столітньої давнини. Як тесляр та каменяр, Олег власноруч працював над відновленням пам’ятників, зазначили у пресслужбі.

4 грудня йому виповнилось 49 років. Був активним учасником Революції Гідності та дістав чисельні пошкодження під час протистояння у Черкасах. У 2014 році пішов добровольцем на війну. У лютому 2022 долучився до 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, героїчно захищаючи Київ під Мотижином.

Ігор Луценко повідомив про загибель побратима у Facebook.

Козацька доля. Сьогодні у бою, при обороні українського Донбасу мій побратим Олег Собченко загинув. Загинув, як герой. Козаком він був, козацький свій шлях славно завершив”, – написав він.

Луценко зазначив, що познайомились друзі під час подій на Майдані, тоді ж Собченко отримав свій перший орден «За Мужність».

На початку повномасштабного вторгнення росіян, Олег Собченко боронив Київ. Коли у березні в районі Козаровичів група російських десантників спробувала захопити греблю Ірпеня, Олег у слушний момент взяв командування на себе.

Ми тоді не дали можливість росіянам взяти під контроль воду в річці Ірпінь – річці, котра потім, завдяки відкритій греблі, розлилася і вирішальним чином допомогти захистити столицю з Півночі, утримати Мощун. Безумовно, за це, а також за багато інших подвигів, Олег заслужив звання Героя України. Нам тоді дали по ордену “За мужність”, що теж, звісно, не дарма”.

Пройшов найспекотніші бої цієї війни – Мощун, Лисичанськ, Бахмут.

Згодом загибель Собченка підтвердив речник Генштабу ЗС України Андрій Ковальов.