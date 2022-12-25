Про це повідомив його брат В’ячеслав Єжов.

“Він говорив що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюсь ти потрапив у кращий світ, брате”, — йдеться у повідомленні.

У Володимира Єжова залишилися двоє дітей. За словами його брата, загиблий був вірним другом та щирою людиною.

“Горе ніколи не вдасться повною мірою осягнути, допоки воно не торкається особисто тебе чи твоїх близьких. Здається що воно десь далеко, аж раптом воно приходить в твій дім, і світ змінюється безповоротно”, — додав він.

Зазначимо, що Володимир Єжов на прізвисько Fresh до 2007 року працював у GSC Game World. Він розробляв гру S.T.A.L.K.E.R. “Чисте небо”. Ще він був геймдизайнером та кіберспортсменом.

З нього було розроблено зовнішність персонажа на прізвисько Локі у грі S.T.A.L.K.E.R. “Поклик Прип’яті”. Ще Єжов займався розробкою низки інших відомих ігор, серед яких “Козаки ІІ” та “Герої знищених імперій”.