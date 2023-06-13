В Україні минулими вихідними на війні загинув фінський боєць-доброволець з групи Nordic Combat Medics. За наявною інформацією, він перший доброволець з Фінляндії, який загинув, захищаючи Україну.

Джерело: Yle.

Керівниця групи Nordic Combat Medics Тіна Сойні розповіла, що родичі загиблого вже поінформовані про смерть. Вони надали їй дозвіл поширити інформацію про трагедію.

Виданню інформацію підтвердив голова консульського відділу МЗС Фінляндії Юссі Таннер. За його словами, відомство знає про випадок.

Щодо імені та додаткових відомостей про загиблого не йшлося. Офіційно чоловік вважається зниклим безвісти.