Джерело: Yle.
Керівниця групи Nordic Combat Medics Тіна Сойні розповіла, що родичі загиблого вже поінформовані про смерть. Вони надали їй дозвіл поширити інформацію про трагедію.
Виданню інформацію підтвердив голова консульського відділу МЗС Фінляндії Юссі Таннер. За його словами, відомство знає про випадок.
Щодо імені та додаткових відомостей про загиблого не йшлося. Офіційно чоловік вважається зниклим безвісти.
Довідка. Nordic Combat Medics займається наданням медичної та гуманітарної допомоги поблизу лінії зіткнення та евакуює людей. До групи входять фіни, які беруть участь в обороні України як добровольці.
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