Про смерть українського військового повідомило видання News Cherkassy в Instagram.
“Загинув наш захисник родом з Драбівщини — Ярик. Багато хто бачив відео про “Толіка відеореєстратора“ та “Ярик, бачок потік”. Саме цей Ярик був водієм авто”, — йдеться у повідомленні.
А також зазначається, що інший герой відео, Толік – продовжує боронити Україну в лавах Збройних сил. Попрощаються з українським захисником у п’ятницю, 18 листопада.
Нещодавно під час виконання чергового бойового завдання з евакуації поранених побратимів з однієї з найтяжчих ділянок фронту “Лисичанськ-Бахмут” поблизу селища Білогорівка, від ворожої міни загинув Сербін Дмитро Миколайович — військовий, лікар та гравець в американський футбол.
З початком повномасштабної війни Дмитро спочатку виконував обов’язки завідувача відділення кардіологічної реанімації, вміло організовував робочий процес у найскладніший період російського вторгнення, а невдовзі ухвалив рішення вступити до лав Національної гвардії України, де займався евакуацією та наданням допомоги пораненим, разом зі своїм підрозділом перебував на найбільш напружених передніх ділянках фронту.
- У російсько-українській війні було вбито 23-річного громадянина Замбії Лемехані Натана Ньіренду. У Росії він був засуджений до 9,5 років ув’язнення.
- У бою з окупантами, захищаючи Україну неподалік Бахмута Донецької області, загинув військовослужбовець з Івано-Франківська та колишній журналіст “Суспільного” Сергій Силкін.