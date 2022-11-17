На війні проти російських загарбників загинув український військовий, родом з Черкащини, який став відомим завдяки відеоролику "Ярик, бачок потік".

Про смерть українського військового повідомило видання News Cherkassy в Instagram.

“Загинув наш захисник родом з Драбівщини — Ярик. Багато хто бачив відео про “Толіка відеореєстратора“ та “Ярик, бачок потік”. Саме цей Ярик був водієм авто”, — йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що інший герой відео, Толік – продовжує боронити Україну в лавах Збройних сил. Попрощаються з українським захисником у п’ятницю, 18 листопада.

Нещодавно під час виконання чергового бойового завдання з евакуації поранених побратимів з однієї з найтяжчих ділянок фронту “Лисичанськ-Бахмут” поблизу селища Білогорівка, від ворожої міни загинув Сербін Дмитро Миколайович — військовий, лікар та гравець в американський футбол.

З початком повномасштабної війни Дмитро спочатку виконував обов’язки завідувача відділення кардіологічної реанімації, вміло організовував робочий процес у найскладніший період російського вторгнення, а невдовзі ухвалив рішення вступити до лав Національної гвардії України, де займався евакуацією та наданням допомоги пораненим, разом зі своїм підрозділом перебував на найбільш напружених передніх ділянках фронту.