Є ймовірність, що під так звану часткову мобілізацію можуть потрапити військові Національної гвардії Росії (Росгвардії), що суперечить функції цього військового формування.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Національна гвардія Росії — військове формування Російської Федерації, засноване у 2016 році та прямо підпорядковане президенту Володимиру Путіну. Росгвардія дає змогу уряду виконувати військові операції всередині країни проти озброєних внутрішніх сил.

21 вересня 2022 року російський націоналіст, депутат Думи Олександр Хінштейн закликав поширити часткову мобілізацію російських військових на Національну гвардію Росії. Як відомо, підрозділи Росгвардії зіграли важливу роль як у бойових діях, так і в забезпеченні безпеки тилу в Україні і наразі сприяють проведенню референдумів щодо приєднання на окупованих територіях.

У британській розвідці зазначають, що сили Росгвардії призначені для виконання завдань внутрішньої безпеки з метою забезпечення безперервності режиму Путіна.

“Вона була особливо погано підготовлена до інтенсивних боїв, в яких вона брала участь в Україні”, – йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства оборони Великої Британії.

Також наголошується, що з огляду на вимогу придушити зростання внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні Росгвардія, ймовірно, перебуває під особливою напругою.

У розвідці вважають, що існує реальна ймовірність того, що мобілізація буде використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковими живими силами.