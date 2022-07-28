28 липня стало відомо, що у боях за Україну загинув український поет, письменник, автор пісні "Мольфар" Гліб Бабіч. На сторінці у соцмережі зберігся останній вірш полеглого героя.

Про це повідомляють #Букви.

“Коли смерть присяде на бруствер, спитає — “Ну що тут ти?”

Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,

Я не стану смикати Бога — вийду в канал арти.

У піхоти з артою і Богом — завжди прямий канал.

Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни,

Продиктую чарівні цифри, наче магічний код.

Скрипне радіо — “Прийняв. Тримайтеся, пацани”.

Решту слів не почую. Бо знову накрив “приход”.

Оживе на позиції стадо сталевих слонів,

Поверне свої хоботи в сторону наших бід.

І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів,

Для швидкої доставки — без декларацій і мит.

Навіть янголи завмерли в небі — як театральний зал,

Небо теж полюбляє сипати — снігом, градом, дощем.

Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп.

Другий, третій, а потім іще і ще.

А над нами небо луснуло наче віконне скло,

Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт.

Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело.

Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.

“Що там, брате? Прийом? — Та все по плюсах, братан!

Так вломили, що вщент. І цілей більше нема!”

Що я ще відповім? Вклоняюсь тобі, арта!

Не дарма вас кличуть богами. Ой не дарма…”

Бабіч очолював ГО “Res_Publica. Брати по Зброї”.

“Гліб Бабіч — воїн і поет. Любив Україну понад усе. “Не вмирай за неї — вбий за неї!”, — це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому — шість років на фронті, п’ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо”, – так написав п’ятий президент України Петро Порошенко, дізнавшись про загибель друга.

Поет, за словами політика, залишиться у пам’яті найкращим побратимом. Вони познайомилися у Катеринівці в 2018-му — на позиціях 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Політолог Андрій Смолій зазначив, що це одна з найсумніших звісток.

“Будьте прокляті окупанти та терористи…”, – написав Смолій.

Відомий волонтер Юрій Бірюков теж відгукнувся на смерть побратима. “Тільки не надумайте писати: “Герої не вмирають”, дуже прошу. Хоча… Так. Герої не вмирають. Вони, блін, гинуть. І ти нині загинув”, – повідомив про сумну новину Бірюков.

Гліб Бабіч був не лише смілим воїном, але талановитим поетом, автор слів до пісні “Мольфар”, що має неабиякий успіх і залишається у серцях слухачів.

Довідка. Гліб Бабіч — військовослужбовець, активіст ГО “Справа громад”, поет, автор пісень, учасник АТО/ООС, до 2019 року прапорщик 10-ї ОГШБР ЗСУ. Пройшов п’ять років війни та шість бойових ротацій.

Народився в 1969 році в Миколаєві. Перші вірші написав у десятирічному віці. На вірші поета написані пісні, музику до яких створювали як сам автор, так і професійні композитори.