Про це повідомляють #Букви.
“Коли смерть присяде на бруствер, спитає — “Ну що тут ти?”
Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,
Я не стану смикати Бога — вийду в канал арти.
У піхоти з артою і Богом — завжди прямий канал.
Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни,
Продиктую чарівні цифри, наче магічний код.
Скрипне радіо — “Прийняв. Тримайтеся, пацани”.
Решту слів не почую. Бо знову накрив “приход”.
Оживе на позиції стадо сталевих слонів,
Поверне свої хоботи в сторону наших бід.
І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів,
Для швидкої доставки — без декларацій і мит.
Навіть янголи завмерли в небі — як театральний зал,
Небо теж полюбляє сипати — снігом, градом, дощем.
Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп.
Другий, третій, а потім іще і ще.
А над нами небо луснуло наче віконне скло,
Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт.
Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело.
Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.
“Що там, брате? Прийом? — Та все по плюсах, братан!
Так вломили, що вщент. І цілей більше нема!”
Що я ще відповім? Вклоняюсь тобі, арта!
Не дарма вас кличуть богами. Ой не дарма…”
Бабіч очолював ГО “Res_Publica. Брати по Зброї”.
“Гліб Бабіч — воїн і поет. Любив Україну понад усе. “Не вмирай за неї — вбий за неї!”, — це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому — шість років на фронті, п’ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім — ясне небо”, – так написав п’ятий президент України Петро Порошенко, дізнавшись про загибель друга.
Поет, за словами політика, залишиться у пам’яті найкращим побратимом. Вони познайомилися у Катеринівці в 2018-му — на позиціях 10-ї гірсько-штурмової бригади.
Політолог Андрій Смолій зазначив, що це одна з найсумніших звісток.
“Будьте прокляті окупанти та терористи…”, – написав Смолій.
Відомий волонтер Юрій Бірюков теж відгукнувся на смерть побратима.
“Тільки не надумайте писати: “Герої не вмирають”, дуже прошу. Хоча… Так. Герої не вмирають. Вони, блін, гинуть. І ти нині загинув”, – повідомив про сумну новину Бірюков.
Гліб Бабіч був не лише смілим воїном, але талановитим поетом, автор слів до пісні “Мольфар”, що має неабиякий успіх і залишається у серцях слухачів.
Довідка. Гліб Бабіч — військовослужбовець, активіст ГО “Справа громад”, поет, автор пісень, учасник АТО/ООС, до 2019 року прапорщик 10-ї ОГШБР ЗСУ. Пройшов п’ять років війни та шість бойових ротацій.
Народився в 1969 році в Миколаєві. Перші вірші написав у десятирічному віці. На вірші поета написані пісні, музику до яких створювали як сам автор, так і професійні композитори.
- Нагадаємо, 26 липня під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Олександр Кукурба, який у квітні отримав звання Героя України.
- У боях під Бахмутом (Донецька область) загинув український журналіст Олександр Савоченко. Його поховають у рідному селі Поліському.
- Також нещодавно у Військовій академії Одеси відбулася церемонія прощання з командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталієм Гуляєвим та іншими офіцерами, які загинули на Миколаївщині під час звільнення південних рубежів України від російських окупантів.