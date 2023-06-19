Український військовий Юрій Волошин, який з 2014 року добровільно захищає країну, має онкологію четвертого ступеня, тож йому запропонували лікуватися у Швеції. Проте командир 126-ї Окремої Бригади Територіальної Оборони подав на нього рапорт через нчаебто самовільне залишення частини "без поважної причини".

Джерело: громадська діячка Зоя Мельник.

Близько місяця тому діячка дізналася, що її друг та військовий має онкологію, яка прогресує.

“Стрес та війна, на жаль, не додають здоров’я, хвороба прогресує, 4 ступінь, метастази, часу немає зовсім”, – написала вона.



На військового з онкологією, який мав лікуватися в Швеції, написали рапорт про самовільне залишення частини нібито «без поважної причини» // 5 фото

Юрія Волошина нині вивели поза штат і платять місячне грошове забезпечення близько 2 600 грн. Жити, а тим паче лікуватися, за ці кошти він не може, як і працювати через стан здоров’я.

Активістка разом із військовим домовилися, що його заберуть на лікування до Швеції. Захисник заздалегідь написав рапорт про звільнення, додав висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку. Але рапорт навіть не зареєстрували, тож вони повторно вислали його поштою.

За її словами, командир бригади ТрО знає про хворобу бійця та про рапорт. Українське законодавство передбачає, що в таких випадках військовослужбовець має бути звільнений негайно.





На військового з онкологією, який мав лікуватися в Швеції, написали рапорт про самовільне залишення частини нібито «без поважної причини» // 5 фото

“Мало того, командир вимагає, щоб Юра повернувся на службу, щоб там усе обговорити. Обговорити що? Тим часом Юрі все важче і важче ходити. Людина може померти у будь-який час. Мало того, його командир, знаючи, що він хворіє і перебуває у лікарні, подав його до СЗЧ (самовільне залишення частини). Військовий з онкологією “без поважної причини” залишив територію військової частини, щоб екстрено лікуватися – справжній злочинець”, – резюмував активістка.