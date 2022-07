Про це повідомив оборонний аналітик Конрад Музика у Twitter, з посиланням на світлини, зроблені компанією Rochan Consulting 20 червня.

На фото можна помітити дивізіон із 10 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 “Тріумф”, двох ЗРПК “Панцир”, які знаходяться на насипах грунту, а також низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6 і радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Поруч з ним, під маскувальною сіткою, розташовано апаратний контейнер Ф52.

Yesterday the Ukrainian MoD (Oleksiy Gromov) informed that Belarus had handed over the Prybytki Air Base to Russia. Moscow has maintained an S-400 battalion with some probable Pantsirs and Iskander at the base since March-April. pic.twitter.com/xC11Pxjerj

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) July 8, 2022