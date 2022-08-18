Ввечері 18 серпня у тимчасово окупованому Севастополі в районі російського військового аеродрому "Бельбек" пролунали вибухи.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Так, декілька мешканців Севастополя та розташованого поряд міста Бахчисарайського району, котрі проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому “Бельбек”, зазначили, що чули вибухи та стрілянину.

За даними Telegram-каналу “Кримський вітер”, у сторону аеродрому спрямували пожежні авто.

Про перший вибух у Севастополі повідомили о 22:00, другий – о 22:35.

Російський Telegram-канал повідомляє, що в різних районах Севастополя чути “хлопки”.

“Очевидці повідомляють про низку хлопків в районі аеродрому. Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди”, – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, про звуки вибухів у Севастополі повідомили також користувачі спільноти “Підслухано у Севастополі” та видання “Вісті Крим” із посиланням на місцевих мешканців.

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерела зауважило про щонайменше чотири вибухи в районі аеропорту “Бельбек”.

За попередніми даними, як повідомив так званий “губернатор” тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеропорту “Бельбек” сили ППО збили БПЛА.