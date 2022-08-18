Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Так, декілька мешканців Севастополя та розташованого поряд міста Бахчисарайського району, котрі проживають за кілька кілометрів від військового аеродрому “Бельбек”, зазначили, що чули вибухи та стрілянину.
За даними Telegram-каналу “Кримський вітер”, у сторону аеродрому спрямували пожежні авто.
Про перший вибух у Севастополі повідомили о 22:00, другий – о 22:35.
Російський Telegram-канал повідомляє, що в різних районах Севастополя чути “хлопки”.
“Очевидці повідомляють про низку хлопків в районі аеродрому. Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди”, – йдеться в повідомленні.
Окрім цього, про звуки вибухів у Севастополі повідомили також користувачі спільноти “Підслухано у Севастополі” та видання “Вісті Крим” із посиланням на місцевих мешканців.
Інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерела зауважило про щонайменше чотири вибухи в районі аеропорту “Бельбек”.
За попередніми даними, як повідомив так званий “губернатор” тимчасово окупованого РФ Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеропорту “Бельбек” сили ППО збили БПЛА.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому РФ Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа — на трансформаторній підстанції.
- Через серію вибухів у Криму російське командування, швидше за все, буде стурбоване. 16 серпня під Джанкоєм на півночі півострова вибухнув склад боєприпасів, що визнали російські та українські офіційні особи.
- Раніше українські захисники ліквідували одну з чотирьох військових баз противника в тимчасово окупованому Мелітополі. Збройні сили України завдали по ній понад 30 ударів.