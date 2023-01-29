Потужний вибух на військовому заводі в центральному місті Ірану Ісфаган стався через "невдалу" атаку безпілотника.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що один з безпілотників був уражений протиповітряною обороною, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули. Ця “невдала” атака не призвела до людських втрат і завдала незначних пошкоджень даху цеху.

Окрім того, раніше іранські інформаційні агентства повідомили про гучний вибух і опублікували відео, на якому видно спалах світла на заводі, що, ймовірно, був фабрикою з виробництва боєприпасів, а також кадри машин швидкої допомоги та пожежних автомобілей біля підприємтсва.

“У липні Іран заявив, що заарештував диверсійну групу, до складу якої входили курдські бойовики, котрі працювали на Ізраїль та планували підірвати “чутливий” центр оборонної промисловості в Ісфахані”, – повідомляють ЗМІ.

Оголошення прозвучало на тлі посилення напруженості з ворогом Ізраїлем через ядерну програму Тегерана. Ізраїль заявляє, що Іран прагне створити ядерну зброю, натомість – Тегеран це заперечує.

Також додається, що за останні кілька років навколо іранських військових, ядерних і промислових об’єктів сталася низка вибухів і пожеж. У 2021 році Іран звинуватив Ізраїль у диверсії на своєму ключовому ядерному об’єкті в Натанзі та пообіцяв помститися за напад.

Вибухи на “чутливих” об’єктах в Ірані іноді викликали занепокоєння на тлі напруженості навколо ядерної програми Ірану з Ізраїлем і Сполученими Штатами.