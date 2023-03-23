23 березня президент Володимир Зеленський повернувся з Херсонщини, зазначивши, що день був присвячений передусім цій області.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Зеленський провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію. Окремо й уважно розглянули енергетичну ситуацію, питання відновлення.

Зауважив, що російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу – по місцевій адміністрації, по будинках, і по музею, котрий, вочевидь, становить “небезпеку” для окупантів.

На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає”, – наголосив він.

Президент також запевнив, що “ми зробимо все для відбудови наших територій”.

Зеленський висловив вдячність усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам.

Особливу подяку висловив тим, хто залучений до розмінування, коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знову обробляються, знову живуть.

Він також зауважив, що вручив державні нагороди нашим воїнам, які відзначилися в обороні Херсонської області та всієї України.

Крім цього, президент онлайн взяв участь у засіданні Європейської ради, яке відбулося в Брюсселі за участю лідерів усіх держав ЄС і пана президента Євроради Шарля Мішеля.

Відзначив сильні кроки партнерів. Та відзначив речі, які поки що, на жаль, не дають нам змоги прискорити звільнення територій, не дають змоги прискорити завершення війни”.

Передусім це постачання більш дієвої зброї нашим воїнам – далекобійної зброї та сучасних літаків, щодо чого поки бачимо певне затягування рішень партнерів. Також, наголосив глава держави, важливо рухатись активніше в напрямку нових і потужніших санкцій проти Росії за терор та нових кроків у нашій українській інтеграції зі структурами Євросоюзу.

Зеленський переконаний, що партнери почули позицію України.

Раніше у Генштабі зазначили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка – Донецької, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис та Херсон.