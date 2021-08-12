У Вінницькій області з 25 інфікованих штамом коронавірусу Delta померло троє осіб. Небезпечний варіант інфекції виявили у 13-річного підлітка.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook.

За його даними, померли чоловік та жінка з Гайсинського району – обом було по 83 роки, а також 73-річний чоловік з Вінницького району.

Борзов додав, що зі 150 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусу Delta в Україні, про які раніше заявляв головний санітарний лікар Ігор Кузін, 25 – було виявлено у Вінницькій області. Його діагностували й у 13-річного підлітка.

За словами голови ОДА, штам Delta міг з Росії завести чоловік, якого три тижні тому ушпиталили з важкими симптомами коронавірусної хвороби до лікарні.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза заразніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби в інтенсивній терапії. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

25 липня повідомлялося, що на Львівщині виявили три випадки нового штаму коронавірусу – Delta.

22 липня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили шість випадків захворювання коронавірусною інфекцією викликаною штамом Delta.

31 липня у Миколаєві зафіксували чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу Delta.

Нагадаємо, що в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили шість випадків захворювання коронавірусною інфекцією викликаною штамом Delta.