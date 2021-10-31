На Вінничині на третині дільниць лідирує кандидат від «Європейської Солідарності»

На виборах міського голови Липовця, згідно з підрахунком голосів, одним із лідерів є кандидат від партії "ЄС".

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності” у Facebook.

На виборах Липовецького міського голови на Вінниччині за результатами паралельного підрахунку голосів на третині дільниць лідирує кандидат від “Європейської Солідарності” Василь Авраменко.

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За підрахунком 34,29% бюлетенів він набирає 18,6% голосів.

Сьогодні, 31 жовтня, у Липовці, що на Вінничині, пройшли місцеві вибори міського голови.

У партії “Голос” заявляли про заангажованість представника від своєї політсили у складі територіальної виборчої комісії.

Згідно з даними екзит-полів, у виборах мера Харкова у першому турі перемагає Ігор Терехов – він набирає понад 50% голосів.