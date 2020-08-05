Про це повідомляє пресслужба Саркісяна.
“Згідно з дослідженнями та аналізом Канцелярії Президента Республіки, закони не мають конституційної проблеми. Закони підписав Президент Республіки. Президент повернеться до їх застосування в рамках повноважень, наданих йому Конституцією”, – йдеться в повідомленні.
Агентство “Інтерфакс-Азербайджан” також повідомляє, що парламент Вірменії прийняв цей закон ще 16 липня. Закон передбачає, що зарубіжні аудіовізуальні програми можуть ретранслювати без ліцензії тільки за міждержавним договором.
Глава Національної комісії з питань телебачення і радіо Вірменії Тигран Акопян заявляв, що домінування іноземних каналів загрожує інформаційній та мовної безпеки країни.
- Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Литовській комісії з радіо і телебачення рекомендували заборонити трансляцію телеканалів групи RT.