Президент Вірменії Армен Саркісян підписав закон "Про аудіовізуальних медіа", який обмежить мовлення іноземних і російських телеканалів в країні.

Про це повідомляє пресслужба Саркісяна.

“Згідно з дослідженнями та аналізом Канцелярії Президента Республіки, закони не мають конституційної проблеми. Закони підписав Президент Республіки. Президент повернеться до їх застосування в рамках повноважень, наданих йому Конституцією”, – йдеться в повідомленні.

Агентство “Інтерфакс-Азербайджан” також повідомляє, що парламент Вірменії прийняв цей закон ще 16 липня. Закон передбачає, що зарубіжні аудіовізуальні програми можуть ретранслювати без ліцензії тільки за міждержавним договором.

Глава Національної комісії з питань телебачення і радіо Вірменії Тигран Акопян заявляв, що домінування іноземних каналів загрожує інформаційній та мовної безпеки країни.