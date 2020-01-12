На виставці споживчої електроніки (СES) в Лос-Анджелесі китайська компанія Elephant Robotics представила роботизованого кота MarsCat, якого можна виховати.

Про це пише TechCrunch.

Цей робот-вихованець може реагувати на дотики, видавати звуки і навіть грати з іграшками.

Як і у звичайного кота, у нього є лапки, хвіст і голова. MarsCat може сидіти, ходити, грати і спостерігати за вашими рухами, все працює автономно без будь-яких додаткових дій.

Компанія Elephant, заснована в 2016 році, вже виробляє три лінії цих роботів і продає їх компаніям-клієнтам по всьому світу, в тому числі в Кореї, США, Німеччини та інших країнах.