Про це пише TechCrunch.
Цей робот-вихованець може реагувати на дотики, видавати звуки і навіть грати з іграшками.
Як і у звичайного кота, у нього є лапки, хвіст і голова. MarsCat може сидіти, ходити, грати і спостерігати за вашими рухами, все працює автономно без будь-яких додаткових дій.
Компанія Elephant, заснована в 2016 році, вже виробляє три лінії цих роботів і продає їх компаніям-клієнтам по всьому світу, в тому числі в Кореї, США, Німеччини та інших країнах.
- Компанія Realbotix розробила першого секс-робота для жінок, який вміє розмовляти і жартувати.