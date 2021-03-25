На наступному тижні у вівторок, 30 березня, заплановано два позачергових засідання Верховної Ради.

Про це у Telegram повідомив головний консультант апарату Верховної Ради, нардеп “Слуги народу” Павло Фролов.

Початок – між 10-12 годинами – це визначить спікер.

На засіданні планується:

розглянути проєкт постанови про засудження подій на Банковій (№5295) разом із звітами з цього приводу керівників СБУ, Нацполіції та ДБР;

припинити депутатські повноваження Ігоря Колихаєва (нині мер Херсона, №4447) та Олександра Скічка (нині голова Черкаської ОДА, №5012);

призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня (№5292) та Шегинівського сільського голови (Львівська область, №5291).

На позачерговому засіданні, що ініціюватиме президент, до розгляду законопроєкти:

про відновлення великої приватизації (№4543, 2-ге чит.) та про перелік об’єктів, що не підлягають приватизації (4020, 1-ше чит.);

про легалізацію (амністію) капіталів (№5153-5155, 1-ше чит.);

про новий порядок отримання наукових ступенів (№4667-1, 2-ге чит.);

про вдосконалення отримання пакунку малюка (№5064, 1-ше чит.);

про посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції (№4540, 1-ше чит.);

про посилання відповідальності за порушення протипожежної безпеки (№3931 та №4157, 2-ге чит.).

“Якщо буде згода усіх фракцій/груп, зможемо розглянути у першому читанні президентський законопроєкт №5300 про допомогу ФОПам і працівникам при посиленні карантину від держави 8 тис. грн та можливість виділення додаткової допомоги від місцевої влади”, – зазначив Павло Фролов.

Раніше повідомлялося, що народні депутати від фракції “Слуги народу” зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про засудження нещодавньої акції протесту біля Офісу президента в Києві.